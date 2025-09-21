BM tarafından ilan edilen "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor

BM bu günü 2001 yılında "şiddetsizlik ve ateşkes dönemi" olarak da tanımladı ve resmi şekilde "Uluslararası Barış Günü" (International Day of Peace) olarak da anılmaya başlandı.

Dünya Barış Günü, küresel harekete dönüşerek hükümetleri, sivil toplumu ve bireyleri barışçıl dünyayı teşvik eden faaliyetlere dahil etti. BM, 2025 için temanın "Barışçıl Bir Dünya İçin Şimdi Harekete Geç" olduğunu duyurdu.