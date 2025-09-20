Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Gaziantep FK, 39. dakikada Kevin Rodrigues'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise kaleci Andre Onana'nın asistini gole çeviren Paul Onuachu, skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 10'a, Gaziantep FK ise 12'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasıda Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK ise Samsunspor'u evinde ağırlayacak.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta tribünlerde büyük boşluklar yer alırken çok az sayıda Gaziantep taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü, "Gaziler Haftası" nedeniyle Trabzonlu gazileri Papara Park’ta ağırladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu aziz vatan için canlarını siper eden kahraman gazilerimizi Papara Park’ta ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.