Türkiye - Hollanda: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Filenin Efeleri çeyrek finalde!
Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde! A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı ve büyük bir başarıya imza attı.
Filenin Efeleri, Sultanlar'ın izinden gidiyor, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda güçlü rakibi Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar, Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan maçta rakibini 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19'luk setlerle devirip adını son 8 takım arasına yazdırdı. Efeler, erkek voleybol tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde mücadele edecek.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP POLONYA VEYA KANADA!
A Milliler, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak. Efeler, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle yarı final bileti almak için karşılaşacak.
Salon: SM Mall of Asia Arena
Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Wensheng Luo (Çin)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Can Koç, Ahmet Tümer)
Hollanda: Berkhout, Van Der Ent, Tuinstra, Ahyi, Plak, Koops (Jorna, Korenblek, Wiltenburg, Wijkstra, Meijs, Klok, Bak, Keemink)
Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19