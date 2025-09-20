Rize'de, sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ YOL YARILDI

Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

ARDEŞEN'DE EVLERİNDE MAHSUR KALDILAR

AA'da yer alan habere göre Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.

METREKAREYE 75 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Rize'nin birçok noktasına son 24 saatte 75 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış 161 kg ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'na düştü.

15 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

İHA'daki habere göre Fındıklı ilçesindeki derelerin kritik seviyeye ulaştığı kaydedildi. Derenin taşma riskine karşı 15 aile tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilirken, Fındıklı Öğretmenevi ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

ARTVİN BORÇKA'DA HEYELAN

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış da sel ve heyelanlara yol açarken, Macahel yolu ulaşıma kapandı, Karagöl'de su seviyesi yükselerek sosyal tesislerin su altında kalmasına neden oldu.