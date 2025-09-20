Trump yönetimi, "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirecek

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, "harika" işçilere ihtiyaçları olduğunu ve bu programın bunun gerçekleşmesini büyük ölçüde garanti ettiğini söyledi.

Bu programdan en fazla yararlanan teknoloji şirketlerinin de bundan "mutlu" olacağını belirten Trump, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek." dedi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de söz konusu vize programında yıllık ücretin 100 bin dolar olacağını kaydederek, büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini ifade etti.

Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın." diye konuştu.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, "H-1B" vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı aktarıldı.

Bunun ABD ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulanan kararnamede, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini sağlamak amacıyla "H-1B" vize başvurularında 100 bin dolarlık ücret alınacağı kaydedildi.