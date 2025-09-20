Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump yönetimi, "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirecek | Dış Haberler

        Trump yönetimi, "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirecek

        ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 09:25 Güncelleme: 20.09.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, "harika" işçilere ihtiyaçları olduğunu ve bu programın bunun gerçekleşmesini büyük ölçüde garanti ettiğini söyledi.

        Bu programdan en fazla yararlanan teknoloji şirketlerinin de bundan "mutlu" olacağını belirten Trump, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek." dedi.

        ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de söz konusu vize programında yıllık ücretin 100 bin dolar olacağını kaydederek, büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini ifade etti.

        Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın." diye konuştu.

        REKLAM

        Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, "H-1B" vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı aktarıldı.

        Bunun ABD ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulanan kararnamede, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini sağlamak amacıyla "H-1B" vize başvurularında 100 bin dolarlık ücret alınacağı kaydedildi.

        "Altın Kart" ile 1 milyon dolar karşılığında oturma izni alınabilecek

        Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin de bir kararnameye imza attı.

        Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

        Ticaret Bakanı Lutnick de artık sadece en "en üst düzeydeki olağanüstü" insanları ülkeye kabul edeceklerini belirterek, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak." diye konuştu.

        Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnameye göre, "Altın Kart" almak isteyen kişilerin ABD Hazinesi'ne 1 milyon dolar, bir şirket sponsorluğunda ise 2 milyon dolar ödeme yapması gerekecek.

        Böylece, söz konusu ödemeyle başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınması sağlanırken, bireyler ABD'de ikamet etme hakkı edinebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"