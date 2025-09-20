Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | 3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Yurt genelinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 07:09 Güncelleme: 20.09.2025 - 07:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile batısında yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara'da da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkıyor.

        REKLAM

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 27, Az bulutlu, açık ve rüzgarlı

        ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 22, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 28, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 29, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 26, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 29, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 29, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 26, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 28, Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"