3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Yurt genelinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile batısında yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara'da da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkıyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık
BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 27, Az bulutlu, açık ve rüzgarlı
ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 22, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 28, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 29, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 26, Az bulutlu ve açık
HATAY: 32, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 25, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 22, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 26, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 29, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 29, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 26, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 28, Az bulutlu ve açık