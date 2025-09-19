Habertürk
        Göztepe: 3 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş İzmir'de kayıp) - Göztepe Haberleri

        Göztepe: 3 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 3-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.09.2025 - 18:53 Güncelleme: 19.09.2025 - 22:07
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

        Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Juan Santos, 19'da Rhaldney ve 84. dakikada ise İbrahim Sabra kaydetti.

        Bu sonucun ardından Göztepe, 2 maç sonra kazandı ve 12 puana yükselerek yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Ligde 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 6 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

        BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

        Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemedi. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikadaki Beşiktaş atağında, Abraham ceza sahası önünde buluştuğu meşin yuvarlağı sağındaki Cerny'e verdi. Cerny'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.

        4. dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın sol taraftan taçtan ceza sahası içerisine gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası önüne yükseldi. Arda Okan Kurtulan'ın kafayla tekrar ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlak Heliton'un müdahalesi sonucu Juan'ın önünde kaldı. Juan, altı pas içerisinde topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

        19. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Janderson, orta sahadan aldığı topu sol taraftan çizgiye inip ceza sahasına paralel gönderdi. Rhaldney, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

        22. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Olaitan'ın sol taraftan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pasta buluşan Rhaldney'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.

        36. dakikadaki Beşiktaş atağında, Jurasek'ik sol taraftan çizgiye inip ortasında topla altı pasta buluşan Abraham'ın kafayla göndermek istediği meşin yuvarlağı Heliton, ayağıyla kornere gönderdi.

        Maçın ilk yarısı, ev sahibi Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp sahaya döndü.

        70. dakikada Jota'nın sağ kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı çeldi.

        82. dakikada Efkan Bekiroğlu, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası önündeki Miroshi'ye verdi. Miroshi'nin ceza sahasına girmeden yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

        85. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan ortasında Sabra'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu ceza sahası içerisine çeldi. Sabra, altı pas içerisinde röveşatayla ağlara gönderdi. 3-0.

        Göztepe, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

