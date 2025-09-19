Ali Koç'tan Jose Mourinho'nun sözlerine yanıt!

"HER ŞEY GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK"

"Mevcut MHK başkanı, aklı selim bir şekilde Türk futbolunun bekası ve faydası için bu kadar çok kulübün ona karşı geldiği ortamda ayrılmaya razı gelmelidir. Öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak. Bazen bir şey değişmez, yıkılmaz zannedersiniz ama bir olay olur, Susurluk gibi. Çorap söküğü gibi gerisi gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüce yargısı, çok yakında bu konulara el atılacak. Her şey gün yüzüne çıkacak. Biz de bunun için mücadele edeceğiz. Er ya da geç yargı bu konuya el atmak zorunda kalacak. Toplumda sosyal problem yaratmak istiyorsan, en basit araç futboldur. Benim taraftarım Alanya maçının son pozisyonda iki penaltı var diyor herkes, ne yapmaya çalışıyorsunuz! Trabzon Belediye Başkanı, iki camiayı kanlı bıçaklı hala getirdi. Ertuğrul Başkan ile bugüne kadar metanetli bir şekilde, saygıyla bir şey götürmeye çalışıyorduk. Bu iki camia arasındaki sıkıntıları böyle iki başkan çözebilirdi. Bir tane belediye başkanı çıktı, edepsiz ve Fenerbahçe'yi hedefe alarak, Türkiye Cumhuriyeti yargısının adını koyduğu konuda terör örgütü gibi konuşacak. İşine geldi mi bu örgütle ilgili yargı kararları geçerli, işine geldi mi geçersiz. Bu belediye başkanı 15 Temmuz için ne düşünüyor!"