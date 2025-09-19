Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İki yurt müdürü görevden alındı | Son dakika haberleri

        İki yurt müdürü görevden alındı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 10:23 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki yurt müdürü görevden alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama yaptı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

        BAKAN BAK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da dün, bir kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarının karıştırılmasıyla ilgili açıklama yapmıştı.

        Bakan Bak, yurtların yeni döneme hazırlanması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik” ifadelerini kullandı. Gençlere seslenen Bak, “Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak” ifadelerini kullandı.

        "Bunun hesabı sorulacak"
        "Bunun hesabı sorulacak"
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Eylülde orman yangınları!
        Eylülde orman yangınları!
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"