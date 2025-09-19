Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN BAK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da dün, bir kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarının karıştırılmasıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Bakan Bak, yurtların yeni döneme hazırlanması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik” ifadelerini kullandı. Gençlere seslenen Bak, “Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak” ifadelerini kullandı.