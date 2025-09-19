Taliban, Afgan üniversitelerinde kadınların yazdığı kitapları yasakladı

Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban hükümeti, ülkedeki üniversitelerde kadınlar tarafından yazılmış kitapları kaldırdı.

"Kimya Laboratuvarında Güvenlik" gibi başlıkları da içeren yaklaşık 140 kadın kitabı, "Şeriat ve Taliban karşıtı politikalar" nedeniyle "endişe verici" olarak değerlendirilen 680 kitap arasındaydı.

Bu kararname, Taliban'ın dört yıl önce kontrolü ele geçirmesinden bu yana getirdiği bir dizi kısıtlamanın sonuncusu oldu. Yetkililerin 'ahlaksızlığı' önlemek amacıyla yaptığı açıklamaya göre, bu hafta Taliban liderinin emriyle en az 10 ilde fiber optik internet yasaklandı.

Taliban kuralları hayatın birçok alanını etkilemiş olsa da, kadınlar ve kız çocukları özellikle ağır bir darbe aldı: Altıncı sınıftan itibaren eğitime erişimleri engellendi ve 2024 sonlarında ebelik kurslarının sessizce kapatıldı.

Taliban hükümetinin Yükseköğretim Bakanlığı Akademik Direktör Yardımcısı Ziaur Rahman Aryubi, üniversitelere yazdığı bir mektupta, kararların "din alimleri ve uzmanlardan" oluşan bir ekip tarafından alındığını söyledi.