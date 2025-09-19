Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok (11), sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre anne Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek, güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 2 Temmuz'da Atapark Mahallesi 1269'uncu Sokakta meydana geldi. Gülhane Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok, yaz tatilinde arkadaşlarıyla sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Yaralanan Yiğit Cem, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit Cem, 4 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Yiğit Cem Altınok’un annesi Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. ve E.T.Ş. tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aygün, istinat duvarının bulunduğu binanın müteahhidinin de duvarda yeterli güvenlik önlemi almadığını ileri sürdü. Aygün, kaza öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsünü de savcılığa delil olarak sundu. Dosyaya giren görüntüde Yiğit Cem, önce yokuştan elinde bisikletiyle çıkarken görüldü. Sonra tekrar bindiği sırada arkadaşının fren mekanizmasından bir malzemeyi çektiği görüldü. Yiğit Cem, daha sonra yokuş aşağıya sürdüğü bisikletiyle gözden kaybolurken, kazayı gören arkadaşlarının panik içinde sağa sola koşması da görüntüde yer aldı. Soruşturma kapsamında çocukların ifadesi alındı.

"SADECE 2'SİNİN İFADESİ ALINIYOR"

DHA'ya konuşan Nazlıcan Aygün, Yiğit Cem'in tek çocuğu olduğunu ve 78 gündür adalet aradığını belirterek, "Oğlum okul tatil olunca dışarı bisiklet sürmeye çıktı. Oğlum yokuştan aşağı tek başına ilk önce bisikletiyle iniyor. Geri bisikletini eline alarak çıkıyor. Bisikletini eline alıp üstüne bindiğinde, birisi oğlumu oyalayarak öbürü de bisikletinin fren pabuçlarını söküyor. Oğlum yolda iki tur attıktan sonra yokuştan gitmesi için işaret ediliyor. Çok sakin ve soğukkanlı bir şekilde oğlumu düşüşüne kadar izliyorlar. Oğlum 8 metrelik istinat duvarından bisikletle beraber uçuyor. 8 metrelik istinat duvarına çok alçak bir şekilde demir koymuşlar. Sadece iki kişinin ifadesi alınıyor. Halbuki olay yerinde 5 tane çocuk var. Belki tanık çıkacaktı aralarında çocukların. Ama sadece 2'sinin ifadesi alınıyor" dedi.

"OĞLUMU ÖLÜME GÖNDERDİLER"

Aygün, "Çocuklardan birisi ifadesinde bisikletin frenlerini kontrol ettiğini söylüyor. Fren oradan kontrol edilmez. Fren direksiyondan kontrol edilir. Avukatım gece 00.00'da geldiğinde sadece kendi binamdaki kamera kayıtlarında frenle oynandığını fark ediyor. Biz hastanede yoğun bakım kapısında beklerken oğlumun bisikletini teslim etmeye çalıştılar. Ama herhangi bir tutanak tutulmamış. 'Bisiklet kazası' diye geçmişler. Bisiklet kazası bile olsa o frenler kontrol edilmez miydi, düşünülmez miydi? Ben acımı bıraktım, adalet aramaya başladım. Adalet bana gelmeliydi, ben uğraşmamalıydım, acımı yaşamalıydım. Bu olaydan önce Ahmet Minguzzi olayında ben oğlumu uyarmıştım; 'oğlum bak böyle böyle yapıyorlar' diye. Bizim başımıza geldi. Kimse demesin ki 'bizim başımıza gelmez.' Benim oğlumun başına geldiyse herkese gelir. Oğlumun yaşama hakkını aldılar. Oğlum sadece bisiklet sürmek istemişti. Onların bisikleti yok diye ikinci bisikleti de onlara vermişti. Onlar bisikletin frenlerini koparttılar, oğlumu ölüme gönderdiler" diye konuştu.