16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!

Adana'da dünyanın halen kullanılan en eski köprülerinden biri olan, Roma döneminde inşa edilmiş 16 asırlık Taşköprü, işportacı tezgahları, sokak satıcıları ve tarihi taşların üzerine sprey boyalarla yazılan yazılar nedeniyle güvensiz ve kirli görüntü sergiliyor.

DHA'nın haberine göre yazıların silinmesine rağmen tekrar tekrar yazılması dikkat çekerken, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen tarihi köprünün ziyaretçileri, Adana’nın kalbinden geçen bu tarihi yapının koruma altına alınmasını istiyor.

Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü olan 16 asırlık Taşköprü, kentte Seyhan Nehri üzerinde ziyaretçilerine adeta seyir terası imkanı sunuyor. Hem tarih hem doğal güzelliklerin bir arada sunulduğu bir nokta olan Taşköprü, aynı zamanda merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlıyor.

Bu nedenle daha önce araç sürücülerinin yoğun geçiş noktası olan tarihi yapı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında restore edilip, sadece yaya, motosiklet ve bisiklet geçişine açıldı. Böylelikle tarihi yapı korunmaya çalışılsa da sürekli olarak tarihi taşların üzerine sprey boyalarla çeşitli yazılar yazılarak kirletilmesi, açılan işportacı tezgahları ve sokak satıcılarıyla da yaya trafiğini zorlaştıran bir hal alması tepki topluyor.