Fransa'daki protestolara yüz binlerce kişi katıldı
Fransa'da iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolara katılan yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Macron'u ve yeni Başbakanı Lecornu'yu planlanan bütçe kesintilerini iptal etmeye çağırdı. Gösterilerde 181 kişi gözaltına alındı
Fransa'da iktidarın kemer sıkma politikalarına tepki olarak ülke çapında düzenlenen protestolara yüz binlerce kişi katıldı. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise protestolara 1 milyondan fazla kişinin katıldığını açıkladı.
Fransa yakın tarihinin en büyük eylemlerinden biri protestoya katılanlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve yeni Başbakanı Sebastien Lecornu'yu yaklaşan bütçe kesintilerini iptal etmeye çağırdı.
Protesto günü greve çıkanlar arasında öğretmenler, tren makinistleri, eczacılar ve hastane personeli de yer alırken, gençler saatlerce onlarca liseyi kapattı.
Ülke genelinde her üç ilkokul öğretmeninden biri grevdeydi ve Paris'te neredeyse her iki öğretmeninden biri iş bıraktı. Sendika yetkilileri, bölgesel trenlerin ağır şekilde etkilendiğini söyledi.
Protestocular ve sendikalar, önceki hükümetin mali planlarının iptal edilmesini, kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılmasını, gelir düzeyi yüksek olanlardan daha fazla vergi alınmasını ve emeklilik maaşı alabilmek için daha uzun süre çalışmasını gerektiren, halkın pek de hoşuna gitmeyen bir değişikliğin geri alınmasını talep etti.
CGT Sendikası Başkanı Sophie Binet, "Öfke çok büyük ve kararlılık da öyle. Bugün Sayın Lecornu'ya mesajım şu: Bütçeyi sokaklar belirlemeli" dedi.
CGT, grevlere ve protestolara 1 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Yetkililer ise protestocu sayısının bu sayının yaklaşık yarısı kadar olduğunu tahmin ediyor.
181 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ülke genelinde 250 noktada eylem düzenlenirken, 500 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde gözaltı sayısı 181 oldu. Ayrıca eylemlerde 7 polis, 10 gösterici ve 1 gazeteci yaralandı.
Macron'un yeni başbakanı, gelecek yıl için bir bütçe ve yeni bir hükümet oluşturmak için çabalıyor.
X'teki bir paylaşımında, "önümüzdeki günlerde sendikalarla tekrar görüşeceğine söz verdi ve ekledi: "Sendika temsilcilerinin dile getirdiği ve gösterilerde dile getirilen talepler, başlattığım istişarelerin merkezinde yer alıyor."
Fransa'nın geçen yılki bütçe açığı, AB'nin yüzde 3'lük tavanının neredeyse iki katıydı. Ancak Lecornu, bu açığı azaltmak istese de, yasa tasarılarını geçirmek için diğer partilere bağımlı ve 2026 bütçesi için parlamento desteği toplamakta zorlanacak.
Lecornu'nun selefi Francois Bayrou, 44 milyar eoruluk bütçe kesintisi planı nedeniyle geçen hafta parlamento tarafından görevden alındı. Yeni başbakan, Bayrou'nun planlarıyla ne yapacağını henüz söylemedi, ancak uzlaşmaya istekli olduğunu belirtti.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.