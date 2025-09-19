Fransa'daki protestolara yüz binlerce kişi katıldı

Protestocular ve sendikalar, önceki hükümetin mali planlarının iptal edilmesini, kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılmasını, gelir düzeyi yüksek olanlardan daha fazla vergi alınmasını ve emeklilik maaşı alabilmek için daha uzun süre çalışmasını gerektiren, halkın pek de hoşuna gitmeyen bir değişikliğin geri alınmasını talep etti.