        Manisa haberleri: Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!

        Manisa'da, yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuz kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 46 yaşındaki Ercan Okatan ve amcasının oğlu 44 yaşındaki Erdal Okatan göçük altında kaldı. Amca çocuklarının cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 15:37 Güncelleme: 18.09.2025 - 15:37
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Manisa'nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası’nda, bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        DHA'daki habere göre bu sırada 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ercan Okatan, 46 yaşındaydı.
        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

        Erdal Okatan, 44 yaşındaydı.
        KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Toprak kaymasında göçük altında kalıp hayatını kaybedenlerin Ercan Okatan (46) ile amcasının oğlu Erdal Okatan (44) olduğu belirlendi.

