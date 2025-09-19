Habertürk
        Mustafa Denizli: Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor! - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli: Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 5-1 mağlup oldu. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli karşılaşmayı değerlendirdi

        Giriş: 19.09.2025 - 00:35 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:35
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, Frankfurt Stadyumu'ndaki maçtan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli karşılaşmayı değerlendirdi.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "Galatasaray ilk yarım saatin mutlak hakimiydi. Maç 1-0'olduğunda 2 tane kırılma anı var 2-0, 3-0 olma durumu vardı. Dolayısıyla yediği gollere baktığınız zaman müthiş bir şansızlık. Oyunun sonunda iki takımın oyun şeklini ortaya koyan bir veri var. Galatasaray yaklaşık oyunun 3'te 2'sinde topa sahip Frankfurt 3'te 1'lik bir süre zarfında 5 tane gol atıyor. Galatasaray yüzde 65'le topa sahip olmasına karşın sadece 1 gol atabiliyor. Verilmeyen golü de net bir goldür. Yediği gollerde de şanssızlıklar var. Neredeyse 3 golü kendi kalemize attık. Galatasaray'ın gideceği yol açısından yaptığı transferlerin ne kadar katkı yapıp yapmadığı önemli."

        "Galatasaray burada bir hata yaptı ama nerede yaptığını mutlaka bulması lazım. Galatasaray geçen sezonki başarılı yerleşimini değiştirdi. Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor. Çok ciddi transferler yaptı ama oynamıyor. Avrupa kupalarında talihsizlik yaşıyor. Takım olarak iyi başladığı maçı burada kötü bitirdi."

