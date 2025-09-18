Karı koca çift evlerinde öldürüldü!

Kırşehir'de, edinilen bilgiye göre, Yaylaözü köyünde meydana gelen olayda, R.K. (63) ve eşi E.K.'nin (62) yaşadığı evden silah sesleri geldiğini duyan komşuları hemen ikamete gitti. İçeri girdiklerinde çifte ateşli silahla saldırıldığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftin evinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.

ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Cinayet ile ilgili olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.