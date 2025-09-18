Habertürk
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!

        Kırşehir'in Akçakent ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 63 yaşındaki R.K. ve 62 yaşındaki E.K. hayatını kaybetti. Cinayet ile ilgili olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 11:12 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:12
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Kırşehir'de, edinilen bilgiye göre, Yaylaözü köyünde meydana gelen olayda, R.K. (63) ve eşi E.K.'nin (62) yaşadığı evden silah sesleri geldiğini duyan komşuları hemen ikamete gitti. İçeri girdiklerinde çifte ateşli silahla saldırıldığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftin evinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.

        ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Cinayet ile ilgili olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.

        #KIRŞEHİR
        #Son dakika haberler
