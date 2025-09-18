Siyasi kriz sürüyor: Fransa'da, yakın tarihinin en büyük grevi gerçekleşecek

Fransa, Cumhurbaşkanı Macron'un 2024 Haziran ayında parlamentoyu feshederek ülkeyi erken seçime götürmesinin ardından ortaya çıkan siyasal krizden kurtulamıyor.

Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor Haberi Görüntüle

Parlamentonun sol ittifak, aşırı sağ ve Macron'a yakın Rönesans Partisi tarafından üçe bölünmesi ve Macron'un siyasi teamüllerin aksine başbakanlık yetkisini seçimi ilk sırada tamamlayan sol ittifak yerine Le Pen'in aşırı sağ partisiyle anlaşarak kendi partisine yakın bir isme vermesi; ülkenin karar alma ve kanun çıkarma sürecine zarar verdi.

Macron'un ilk atadığı başbakanın görev süresi sadece üç ay olurken, bir sonraki atadığı başbakanın siyasi ömrü 9 ay oldu. Son atanan başbakan Lecornu'nun ise görev süresinin henüz 10 günü dolmadan ülke yakın tarihinin en büyük protesto hareketiyle karşı karşıya.

Sendikalar, yeni başbakan Sébastien Lecornu'ya bütçe kesintilerini yeniden düşünmesi, ücretler, emekli maaşları ve kamu hizmetleri konusunda harekete geçmesi için baskı yapmak üzere son yılların en büyük grevlerinden birine hazırlanıyor.

Öğretmenler, tren sürücüleri, eczacılar ve hastane çalışanları grevde. Gençler yaklaşan bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestoların bir parçası olarak liselerini bloke etti. Sendikalar bir önceki hükümetin mali planlarının çöpe atılmasını, kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılmasını, zenginlerden daha yüksek vergi alınmasını ve insanların emekli maaşı alabilmek için daha uzun süre çalışmasını öngören "Macron yasasından" vazgeçilmesini talep ediyor.