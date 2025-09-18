Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu! | Son dakika haberleri

        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!

        Kocaeli Kandıra'da kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendi. Karaya oturan gemideki 7 mürettebat helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 10:37 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisindeki 7 mürettebat helikopterle kurtarıldı.

        AA'da yer alan habere göre Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        MÜRETTEBAT KURTARILDI

        DHA'da yer alan habere göre Kandıra ilçesi kıyılarına sürüklenen Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisinde mahsur kalan 7 mürettebat, bölgede etkili olan rüzgar ve denizdeki aşırı dalgalar nedeniyle botla müdahale edilemeyince, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı. Helikopterle gemiden alınıp kıyıya çıkarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Kocaeli Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “18 Eylül 2025 tarihinde saat 05.55’te İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından 7 personeli ile alçı yüklü Tanzanya bayraklı ve 81 metre uzunluğundaki RAPID isimli ticari geminin Kocaeli/Kefken Pembe kayalıklar mevkiinde, karaya oturduğu ihbarı bildirilmiştir. Alınan ihbara istinaden, denizden müdahale etmek maksadıyla, TCSG-910 Sahil Güvenlik botu, havadan müdahale etmek maksadıyla, TCSG-504 Sahil Güvenlik helikopteri, karadan müdahale etmek maksadıyla, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığı görevlendirilmiş olup Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İtfaiye ve Jandarma ekiplerine bilgi verilmiştir. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından RAPID isimli ticari gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. RAPID isimli ticari geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi