Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisindeki 7 mürettebat helikopterle kurtarıldı.

AA'da yer alan habere göre Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

DHA'da yer alan habere göre Kandıra ilçesi kıyılarına sürüklenen Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisinde mahsur kalan 7 mürettebat, bölgede etkili olan rüzgar ve denizdeki aşırı dalgalar nedeniyle botla müdahale edilemeyince, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı. Helikopterle gemiden alınıp kıyıya çıkarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.