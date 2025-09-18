Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!

Ümraniye'de motosikletle ilerleyen Ferdi G.'nin yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü, bir süre sonra yanına aldığı kişilerle mahalleye gelerek kavgayı sürdürdü.

İddiaya göre, Ferdi G.'nin evde olmadığı sırada camlara vuran ve taşkınlık çıkaran sürücü ile arkadaşları bu sırada anne Günay G.'yi darp etti. Günay G. darp raporu alarak şikayetçi olurken, şüphelilerin kadına tokat atması ve ikinci kez gelerek kavga ettikleri anlar görüntülere yansıdı.

Olay, 1 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde Cemil Meriç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İstiklal Caddesi'nde motosikletle ilerleyen Ferdi G. ve kardeşi, trafikte yol verme meselesinden dolayı otomobil sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar ayrıldı.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ANNESİNE DARP İDDİASI

Bir süre sonra otomobil sürücüsü, yanına 3 kişiyi daha alarak Ferdi G.'nin yaşadığı Meram Sokak'taki eve geldi. Grup, camlara vurup bağırarak taşkınlık çıkardı. İddiaya göre, o sırada komşuda olan Ferdi G.'nin annesi Günay G., duyduğu ses üzerine sokağa çıkıp ne olduğunu sorunca şüpheliler tarafından darp edildi. Mahallelinin araya girmesiyle grup olay yerinden uzaklaştı. Anne Günay G., hastaneye giderek darp raporu aldı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.