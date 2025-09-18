Habertürk
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti! | Son dakika haberleri

        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!

        İstanbul Ümraniye'de bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında trafikte başlayan tartışma dehşetle sonuçlandı. Olayda otomobil sürücüsü, yanına aldığı kişilerle mahalleye gelerek kavgayı sürdürdü. Motosikletlinin evinin camlarına vuran ve taşkınlık çıkaran sürücü ile arkadaşları bu sırada anne Günay G.'yi darp etti. Şüphelilerin yaşlı kadına tokat atması görüntülere yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 10:28 Güncelleme: 18.09.2025 - 10:28
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Ümraniye'de motosikletle ilerleyen Ferdi G.'nin yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü, bir süre sonra yanına aldığı kişilerle mahalleye gelerek kavgayı sürdürdü.

        İddiaya göre, Ferdi G.'nin evde olmadığı sırada camlara vuran ve taşkınlık çıkaran sürücü ile arkadaşları bu sırada anne Günay G.'yi darp etti. Günay G. darp raporu alarak şikayetçi olurken, şüphelilerin kadına tokat atması ve ikinci kez gelerek kavga ettikleri anlar görüntülere yansıdı.

        Olay, 1 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde Cemil Meriç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İstiklal Caddesi'nde motosikletle ilerleyen Ferdi G. ve kardeşi, trafikte yol verme meselesinden dolayı otomobil sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar ayrıldı.

        TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ANNESİNE DARP İDDİASI

        Bir süre sonra otomobil sürücüsü, yanına 3 kişiyi daha alarak Ferdi G.'nin yaşadığı Meram Sokak'taki eve geldi. Grup, camlara vurup bağırarak taşkınlık çıkardı. İddiaya göre, o sırada komşuda olan Ferdi G.'nin annesi Günay G., duyduğu ses üzerine sokağa çıkıp ne olduğunu sorunca şüpheliler tarafından darp edildi. Mahallelinin araya girmesiyle grup olay yerinden uzaklaştı. Anne Günay G., hastaneye giderek darp raporu aldı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

        ŞÜPHELİLER İKİNCİ KEZ GELEREK SALDIRDI

        Olaydan sonra işte olan Ferdi G., çocuklarını almak için eve geldiği sırada kalabalık grup tekrar ortaya çıktı. Ferdi G. iddiaya göre çocuğunun gözü önünde saldırıya uğradı ve bıçakla tehdit edildi. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        "ÇOCUĞUMUN YANINDA BIÇAK ÇEKİP, DARP ETTLİER"

        Yaşananları anlatan Ferdi G., "Olay günü arbededen sonra annemin tokatlandığını duydum. Akşam işi kapattıktan sonra eve gelirken, sokağın başında 20-30 kişilik bir grup gördüm. Aralarından geçtikten sonra peşimden küfür ederek koştular. Kapının önünde arabayı çektim, 'Seninle bir işimiz yok' diyerek çağırdılar. Ve 8 yaşındaki çocuğumun yanında bıçak çekip darp ettiler. Bıçakla saldırınca komşumuz araya girdi. Bizim maksadımız sadece çocuğu alıp karakola gitmekti. Hem annemi hem beni darp ettiler, karakolda şikayetçi olduk." dedi.

        Ferdi G.'nin ağabeyi Ünal G. ise, “Benim yeğenim ve kardeşim motorla giderken yolda tartışma oluyor, arbede yaşanıyor. Olaydan sonra karşı taraf toplanıp buraya annemi darp etmeye geliyorlar, kamera görüntüleriyle sabit. Bu olayda birkaç kişi annemi tokatlıyor. Ondan sonra annem hastane raporları almaya gidiyor. Gelirken de kardeşim Ferdi ve ailesinin önünü kesiyorlar. 15-20 kişiyle evinin sokağına kadar koştura koştura kovalıyorlar. Kardeşimi 8 yaşındaki çocuğunun yanında darp ediyorlar, bıçak çekiyorlar" diye konuştu.

        #Son dakika haberler
