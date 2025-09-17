Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nihal Candan'ın annesi Umut Candan'dan tepki

        Nihal Candan'ın annesi Umut Candan'dan tepki

        Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesi Umut Candan isyan etti; "Ünlü yapmasaydınız" 

        Giriş: 17.09.2025 - 15:58 Güncelleme: 17.09.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Anoreksiya nedeniyle 21 Haziran 2025'te 30 yaşında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın ölümü, sosyal medya ünlüsü olmanın tehlikeli yönlerini gözler önüne serdi. Neredeyse günlük yaşamının her anını sosyal medya hesabından paylaşan Candan'a, olumlu ve olumsuz binlerce yorum geliyordu.

        Ne yazık ki Nihal Candan, hayatını ziyadesiyle önemsediği yorumlara göre şekillendirdi. Candan, olumluymuş gibi görünen ama aslında öyle olmayan yorumların, gerçekleri görmesine engel olduğunun farkına varamadı. Olumsuz olanlara ise gereksiz yere dertlenerek mutsuz günler yaşadı.

        Bütün o yorumların arasında ruh sağlığı bozulan Nihal Candan'ın beden sağlığı da "Fazla kilolusun" şeklindeki yorumlar sonucunda anoreksiyaya varan diyetle bozuldu. Aylarca hastanede tedavi görmesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

        YÜKSEK TAKİPÇİ SAYISINA SAHİPTİ

        Sosyal medya hesabından 1905 gönderide bulunan Nihal Candan'ı 890 bin kişi takip ediyordu.

        Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızının psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek tepkisini paylaştığı fotoğrafla dile getirirken, açıklamalarıyla da sosyal medya fenomenliğinin tehlikeli yüzünü gözler önüne serdi.

        Umut Candan, diğer kızı Su Candan ile Nihal Candan'ın mezarını ziyaret ettikten sonra şu açıklamayı yaptı: Çocuğumla alıp veremediğiniz neydi? Sadece fesatlıktı. Çünkü onun gibi olmak istiyordunuz, olamıyordunuz... Kaçınız hem güzel, hem zeki, hem tahsilli, hem kariyerli, hem merhametli, hem vicdanlı, hem de ailesi tarafından sevilen biri? Zaten kendinizle derdiniz olmasaydı inanın bizimle de olmazdı. Nihal'im bu hayatı sevmekten başka ne yaptı da çocuğumu delirttiniz, onu yok ettiniz... Sadece neşeli ve hayat doluydu... Kendi halinde, kimseye zararı yoktu. Rahatsız olduysanız, sevmediyseniz; Instagram'da takip etmeseydiniz, izlemeseydiniz! Her şey sonuçta sizin elinizde değil miydi? Ünlü etmeseydiniz.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nihal Candan
        #Umut Candan
        #Anoreksiya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!