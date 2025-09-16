Habertürk
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği! | Dış Haberler

        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te yaptığı bir konuşmada, Kudüs'ün kendilerine ait olduğuna ilişkin ifadelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.09.2025 - 19:00 Güncelleme: 16.09.2025 - 19:01
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te bir etkinliğe katıldı.

        Netanyahu Kudüs'e dair konuşmasında "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz Sayın Erdoğan, sizin değil. Bizim şehrimiz ve hep bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek." diyerek haddini aşan ifadelerde bulundu.

        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını bildirdi.

        Ordundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başladığı belirtildi.

        Kara saldırılarına şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi.

        Saldırılara Gazze kentinin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.

        Başbakan Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

        İsrail yönetimi, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak istiyor.

        Bunun için ise 1 milyona yakın Filistinlinin büyük kısmının sığındığı Gazze kentini işgal ederek buradakileri güneye sürmeyi hedefliyor.

        Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayımladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.

