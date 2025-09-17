Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda namağlup son 16'da!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda gruptaki son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan lider çıktı!
Giriş: 17.09.2025 - 10:28 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:38
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 ile geçti ve G grubunu lider olarak tamamladı.
Filenin Efeleri, ilk seti 25-21, ikinci seti ise 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olurken Efeler, 27-25 seti kazanarak gruptan lider çıktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ