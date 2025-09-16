Habertürk
        Haberler Dünya Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi | Dış Haberler

        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi

        Utah Eyalet Başsavcısı Jeff Gray, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson hakkında idam cezası talep ettiklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 22:16 Güncelleme: 16.09.2025 - 22:16
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        ABD'de yetkililer, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'a "ağır cinayet" suçlamasını yöneltirken, zanlı için idam cezası talep ettiklerini açıkladı.

        Utah Eyalet Başsavcısı Jeff Gray, düzenlediği basın toplantısında, Kirk'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Robinson'a yönelik resmi suçlamaları kamuoyuyla paylaştı.

        Gray, Kirk'ün katil zanlısı Robinson'un kasten ve bilerek adam öldürmekten "ağır cinayet" ile suçlandığını, ayrıca yaralamaya yönelik silah kullanma ve adaleti engelleme suçlarıyla yargılanacağını açıkladı.

        Başsavcı Gray, Robinson hakkında idam cezası talep ettiklerini, bu kararı ciddiyetle düşünerek aldıklarını ve zanlının kefalet hakkı olmadan yargılama boyunca tutuklu kalmaya devam edeceğini belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti.

        Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.​​​​​​​

        Kirk'ün ölümünün ardından sosyal medyadaki paylaşımlarında saldırıyla alay eden veya saldırıyı kutlayan bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personelinin işten çıkarıldığı belirtilmişti.

