Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol | Dış Haberler

        Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol

        ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bir gazetecinin sorusuna tepki gösterdi. Trump, gazeteciye sessiz olmasını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.09.2025 - 19:06 Güncelleme: 16.09.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bir gazetecinin sorusuna tepki gösterdi.

        Avustralyalı olduğunu bildiren gazetecinin "Görevdeki bir başkan ticaretle bu kadar çok ilgilenmeli mi?" sorusuna tepki gösteren Trump "Avustralya'ya epey zarar veriyorsun şu an. Benimle iyi geçinmek istiyorlar... Bunu liderine anlatacağım. Çok kötü bir tonla söyledin." dedi.

        Gazetecinin "Afedersiniz" şeklindeki sözüne yanıt veren Trump "Sessiz ol." dedi.

        ABD Başkanı bir diğer gazeteciyle de gergin bir diyalog yaşadı.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin "nefret söyleminin" peşine düşeceklerine dair sözünü aktaran gazeteciye yanıt veren Trump "Muhtemelen senin gibi insanların peşine düşeceğiz. Çünkü bana karşı çok adaletsiz davranıyorsunuz" dedi.

        GAZZE'YE DAİR KONUŞMAKTAN KAÇINDI

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze kentini karadan işgalini destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim." değerlendirmesini yaptı.

        ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda ne düşündüğü ve bunu destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Ancak şunu söyleyebilirim, eğer Hamas orada koruma için insan kalkanı oluşturursa başları belaya girer." diye konuştu.

        REKLAM

        Birleşmiş Milletler (BM) araştırma komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği sonucuna vardığı raporunu da değerlendiren Trump, raporla ilgili yorum yapmayarak sadece "Neler olacağını göreceğiz." dedi.

        İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

        Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        CANLI | Hakan Bilal Kultualp, HT Spor'da!
        CANLI | Hakan Bilal Kultualp, HT Spor'da!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor