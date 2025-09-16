Rui Hachimura'dan Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı

Son dönemde Türkiye, Hollywood yıldızlarından dünyaca ünlü futbolculara, mankenlerden tanınmış oyunculara kadar pek çok ünlü isme ev sahipliği yapıyor. Tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen bu isimlerin rotası, sık sık Türkiye'ye düşüyor.

Bu kez rotasını İstanbul'a çeviren isim, NBA'in yıldız oyuncularından Los Angeles Lakers forması giyen Japon profesyonel basketbolcu Rui Hachimura oldu.

REKLAM

Hachimura, Boğaz'ın büyüleyici manzarasından şehrin tarihi simgelerine, Beşiktaş'tan Eminönü'ne kadar birçok noktayı keşfetti.

Gezilerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Hachimura, sadece gezi kareleriyle yetinmedi.

Ünlü sporcu, Orhan Veli Kanık'ın 'İstanbul'u Dinliyorum' şiirinden "İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı" alıntısını da paylaşıp, İstanbul'a olan hayranlığını dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram