Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yangına sebep olduğu ileri sürüldü, salça karıştırmaya devam etti! | Son dakika haberleri

        Yangına sebep olduğu ileri sürüldü, salça karıştırmaya devam etti!

        Kayseri'de ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kentte bir kadının, boş arazide salça kaynatırken yangına neden olduğu ileri sürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sırasında da kadının salçayı karıştırmaya devam ettiği görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 16:25 Güncelleme: 16.09.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de bir kadının, boş arazide salça kaynatırken yangına neden olduğu iddia edildi.

        DHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sırasında da kadının salçayı karıştırmaya devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’ndeki boş arazide, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; adı öğrenilemeyen kadın boş arazide salça kaynatırken yangına neden oldu. Yangın geniş alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

        Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında kadının, alandan uzaklaşmayıp salçasını karıştırmaya devam ettiği anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, itfaiyeciler alevlere müdahale ederken, kadının salçasını karıştırıp bir süre sonra da uzaklaştığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor