Borsada manipülasyon iddiası: 14 şüpheli gözaltında
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı
Sermaye piyasası kanunu’na muhalefet suçundan elde ettikleri geliri borsa ve çeşitli yatırım araçlarıyla akladığı iddia edilen Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı ileri sürülen Investco Holding yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.
14 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler inceleniyor. Tespit edilen 14 şüpheli bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.