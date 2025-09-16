Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor

SON 3 GOL EN-NESYRI'DEN

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 30 gol atarak takımın en golcü ismi olan Youssef En-Nesyri, bu sezon da form yakaladı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki son 3 golünde Faslı forvetin imzası bulunuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gole imza atan En-Nesyri, Trabzonspor filelerini de 1 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü var.