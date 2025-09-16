Habertürk
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor

        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının erteleme maçında Alanyaspor ile karşılaşacak. İki ekip arasında lig tarihinde 18 karşılaşma yapılırken, sarı-lacivertlilerin 11'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe'de 5 yeni transfer ise statü gereği forma giyemeyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 09:59 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:06
        1

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz pazar akşamı Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Turuncu-yeşillilerin ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanı bulunuyor. Yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk karşılaşmasını kazanan Kanarya, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        2

        LİGDE 19. RANDEVU

        Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 19. kez mücadele edecek. Geride kalan 18 maçta sarı-lacivertliler 11 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 39 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

        Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 2-0'lık skorla hanesine 3 puan yazdırdı.

        3

        FENERBAHÇE SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

        Fenerbahçe'nin rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunurken, Süper Lig'de oynanan son 7 maçta kaybetmedi. Son 5 maçta ise sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Alanyaspor ise son galibiyetini 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de aldı.

        4

        FARKLI SKORLAR

        Rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5-0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti.

        Taraflar 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Kupası grup aşamasında karşılaşırken, sarı-lacivertliler deplasmanda 10-3'lük farklı galibiyetle sahadan ayrıldı.

        5

        ALANYASPOR SON 2 MAÇINI KAZANDI

        Alanyaspor, geçtiğimiz sezonun mart ayında göreve gelen Portekizli teknik adam Joao Pereira ile bu sezon da yoluna devam etti. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligde kalmayı başaran turuncu-yeşilliler, yeni sezona ise puan kayıplarıyla başladı. İlk galibiyetini evinde Beşiktaş'a (2-0) karşı alan Alanyaspor, ligin 5. haftasında ise Konyaspor'u deplasmanda yendi. Ligde üst üste 2 maçında 6 puanı hanesine yazdırdı.

        6

        EDERSON, KEREM, NENE, ALVAREZ, ASENSIO YOK

        Sarı-lacivertlilerde 5 yeni transfer Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos tarihinde oynanması gereken mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı eleme müsabakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu tarihten sonra transfer edilen Edson Alvarez, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson statü gereği kadroda yer almayacak.

        7

        2 İSMİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Trabzonspor karşısında tedbir amaçlı oynatılmayan Nelson Semedo'nun kadroda yer alması bekleniyor.

        8

        SON 3 GOL EN-NESYRI'DEN

        Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 30 gol atarak takımın en golcü ismi olan Youssef En-Nesyri, bu sezon da form yakaladı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki son 3 golünde Faslı forvetin imzası bulunuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gole imza atan En-Nesyri, Trabzonspor filelerini de 1 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü var.

