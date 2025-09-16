Habertürk
        Haberler Dünya Amerika Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak | SON DAKİKA HABERİ | Dış Haberler

        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a tekrar saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. Trump, İsrail'in Hamas'a yönelik başka tedbirlere başvuracağına işaret ederek, "Netanyahu'nun Katar'ı vurmayacağını, belki de onların (Hamas'ın) peşine düşeceğini" ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 08:19 Güncelleme: 16.09.2025 - 08:19
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin konuştu. Katar'ın "çok iyi bir müttefik olduğunu ve birçok insanın bunu bilmediği" yorumunu yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a tekrar saldırmayacağını belirtti.

        AA'daki habere göre Başkan Trump, İsrail'in Hamas'a yönelik başka tedbirlere başvuracağına işaret ederek, "Netanyahu'nun Katar'ı vurmayacağını, belki de onların (Hamas'ın) peşine düşeceğini" dile getirdi.

        NETANYAHU, TRUMP'I BİLGİLENDİRDİ İDDİASI

        ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından "son dakika değil", daha önce haberdar olduğu aktarılmıştı.

        Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını, Trump'ın saldırıya "hayır" demediğini kaydetmişti.

        ABD HABERDAR OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

        ABD Başkanı Trump, söz konusu saldırıdan haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır" yanıtını vermişti ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirmişti.

        ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini, bu şekilde saldırıdan haberdar olduklarını savunmuştu.

        ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürülmüştü.

        KATAR'A YÖNELİK SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

        İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

        Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

        #ABD
        #trump
