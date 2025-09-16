Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin konuştu. Katar'ın "çok iyi bir müttefik olduğunu ve birçok insanın bunu bilmediği" yorumunu yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a tekrar saldırmayacağını belirtti.

AA'daki habere göre Başkan Trump, İsrail'in Hamas'a yönelik başka tedbirlere başvuracağına işaret ederek, "Netanyahu'nun Katar'ı vurmayacağını, belki de onların (Hamas'ın) peşine düşeceğini" dile getirdi.

NETANYAHU, TRUMP'I BİLGİLENDİRDİ İDDİASI

ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından "son dakika değil", daha önce haberdar olduğu aktarılmıştı.

Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını, Trump'ın saldırıya "hayır" demediğini kaydetmişti.

ABD HABERDAR OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, söz konusu saldırıdan haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır" yanıtını vermişti ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirmişti.