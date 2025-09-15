Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı! | Son dakika haberleri

        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!

        Kocaeli Gebze'de çocuklarının okula götüren bir baba, yanlarından hızla geçen bir cip sürücüsünü uyarınca tokatlı saldırıya uğradı. Feci anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 17:10 Güncelleme: 15.09.2025 - 17:10
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanında çocukları olan erkek, hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi.

        DHA'nın haberine göre cipten inen sürücü, çocukların yanında babaya tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÜRÜCÜ, GERİ MANEVRAYLA DÖNDÜ

        Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

        Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı.

        Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

