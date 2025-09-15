Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü: Çiçeklerle karşılandılar! - Basketbol Haberleri

        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü: Çiçeklerle karşılandılar!

        EuroBasket 2025'te ikinci olan 12 Dev Adam, Türkiye'ye döndü. Başantrenör Ergin Ataman, kaptan Cedi Osman ve Alperen Şengün açıklamalarda bulundu. Ataman konuşma esnasından duygusal anlar yaşadı. 12 Dev Adam'ı havalimanında çok sayıda vatandaş karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 16:17 Güncelleme: 15.09.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EuroBasket 2025'te ikinci olan 12 Dev Adam, Türkiye'ye döndü. 12 Dev Adam, uçaktan alkışlar eşliğinde indi. Taraftarlar, İstanbul Havalimanı'nda Avrupa ikincisi 12 Dev Adam'ı coşkuyla karşıladı.

        PİLOTTAN JEST

        12 Dev Adam’ın yurda dönüş uçağının kaptan pilotu, takıma anons yaptı: "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz"

        Öte yandan Avrupa ikincisi 12 Dev Adam'a yurda dönüş uçağında pasta kesildi.

        twitter

        ERGİN ATAMAN: GURURLUYUZ AMA BEN ÇOK ÜZGÜNÜM

        Gururlu ama üzgün olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler. Gururluyuz ama ben şahsım adına çok üzgünüm. Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim." dedi.

        REKLAM

        BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: MİLLETİMİZİ GURURLANDIRDINIZ

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu: "Milletimizi gururlandırdığınız için teşekkür ediyoruz... Sizleri seviyoruz. Türk basketbolu için, Türk sporu için seviyoruz. başarılar diliyorum."

        HİDAYET TÜRKOĞLU: ALTIN MADALYA BU ÜLKEYE GELECEK

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Bu şampiyona, bu kardeşlerimizin sayesinde milyonların başarı özleminin tüm Türkiye’ye yayıldığını gösterdi. Çok genç ve geleceğe açık bir kadroya sahibiz. O altın madalya ileride bu ülkeye gelecektir." dedi.

        CEDİ OSMAN: 21 GÜN BOYUNCA DESTEĞİNİZİ HİSSETTİK

        Destekleri için taraftarlara teşekkür eden Cedi Osman, "Bu 21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi buraya kupayla dönmek ama maalesef başaramadık. Ama inanın elimizden gelen en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir birazcık. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelmek çok zor olurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederiz." sözlerini sarf etti.

        ALPEREN ŞENGÜN: 12 DEV ADAM RUHU GERİ GELDİ

        Buralara tekrardan gelecekleri konusunda söz veren Alperen Şengün, "Hepinize bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok istedik, inandık. Bütün turnuva boyunca birbirimize kenetlendik, aile olduk. Gerçekten çok istedik ama olmadı. En azından uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz çok mutluyuz. Ama size söz veriyoruz ki biz yine buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu tekrardan geri geldi bizim için de. Önümüzde uzunca yıllar var. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız, o kupayla ülkemize döneceğiz bir gün." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi