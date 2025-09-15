Katar krizinin ardından İsrail ve ABD arasında kritik görüşme ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine saldırı düzenlemesinin üzerinden bir hafta geçmeden Kudüs'e giderek İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüştü. Rubio, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini vurgularken Netanyahu ise Doha'ya yapılan operasyonun tüm sorumluluğunu üstüne aldığını ve Rubio'nun ziyaretinin iki ülke arasındaki güçlü bağı daha da güçlendirdiğini ifade etti.

