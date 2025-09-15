Türkiye, 2025 yılında kültür ve sanat alanında adeta bir kültür seferberliği yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; yalnızca bu yıl 20 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nde 6.800 etkinlikte 44.800 sanatçı sahne aldı, Devlet Tiyatroları ve Opera-Bale milyonları salonlara çekti.

Rami Kütüphanesi 7 milyon ziyaretçiyle “bilgi kapısı” olurken, gece müzeciliği 27 noktada kültürel mirası yeni bir boyuta taşıdı. Sinema destekleri 304 milyon TL’ye, telif gelirleri ise 2,2 milyar TL ile tarihi rekora ulaştı.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ: 20 ŞEHİR, 44 BİN SANATÇI

2021’de başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, kısa sürede ülkenin en geniş kapsamlı kültür organizasyonu haline geldi. 2025’te 20 şehirde, 1.000’den fazla mekânda düzenlenen 6.800 etkinlikte 44.800 sanatçı vatandaşlarla buluştu. Hat ve minyatürden Filistin temalı sergilere, ebru ve geleneksel sanatlara kadar pek çok başlık festivalin zengin içeriğini oluşturdu. Tematik sahnelerde birçok ünlü isim sanatseverlerle buluşturuldu.

SAHNE SANATLARINDA REKORLAR

Devlet Tiyatroları: 2002’de 28 sahne ve 1 milyon seyirciden, bugün 63 sahne ve 2,2 milyon seyirciye ulaştı. 2025’in ilk 8 ayında 1,2 milyonun üzerinde seyirci salonları doldurdu.

Devlet Opera ve Balesi: 2024–25 sezonunda 1.179 temsil, 646 bin seyirciye ulaştı.

Bu tablo, Türkiye’de sahne sanatlarının erişim kapasitesini her yıl daha da genişlettiğini ortaya koyuyor.

GECE MÜZECİLİĞİ VE ARKEOLOJİ

2024’te 400 bin kişinin ziyaret ettiği gece müzeciliği, 2025 yazında 27 müzede uygulamaya alındı. Nemrut, Efes, Side, Patara, Zeugma, İstanbul Arkeoloji ve Bodrum Sualtı Arkeoloji gibi destinasyonlar gece de ziyaret edilebiliyor. Tüm uygulamalar solar enerji altyapısıyla gerçekleştirildi.