2025 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Adolescence adlı mini dizi birçok dalda ödülleri toplarken, dizideki rolüyle ödül alan 15 yaşındaki Owen Cooper, en genç Emmy kazanan isim oldu
'Televizyon dünyasının Oscar'ları' olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Stephen Colbert, Jeff Probst, Sydney Sweeney, Gilmore Girls yıldızları Lauren Graham & Alexis Bledel ve Wednesday’den Jenna Ortega & Catherine Zeta-Jones sahneye sunucu olarak çıktı.
Gecenin en çok ödül kazanan yapımlarından bazıları Adolescence, The Studio, The Pitt ve The Late Show With Stephen Colbert oldu.
Adolescence, gecede 'En İyi Mini Dizi ya da Antoloji' dahil olmak üzere altı ödül kazandı.
Owen Cooper, Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alarak Emmy tarihinde herhangi bir oyunculuk kategorisinde ödül kazanan en genç erkek oldu.
Yapımın başrolü, yapımcısı ve yazarı Stephen Graham, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
Erin Doherty En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Philip Barantini ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü. Graham ayrıca Jack Thorne ile birlikte En İyi Senaryo dalında da ödül kazandı.
Seth Rogen, The Studio ile dört Emmy aldı. Yapım En İyi Komedi Dizisi seçilirken, Rogen En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Evan Goldberg ile birlikte En İyi Yönetme ve Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory ve Frida Perez ile En İyi Senaryo ödülünü paylaştı.
The Pitt, En İyi Drama Dizisi dahil üç ödül kazandı. Başrol Noah Wyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, Katherine LaNasa, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi.
Komedi dalında bir diğer sürpriz ödül Somebody Somewhere oyuncusu Jeff Hiller’a gitti. Hiller, ilk kez Emmy’ye aday gösterilen Harrison Ford’u geride bırakarak En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
CBS’in yayından kaldıracağını açıkladığı The Late Show With Stephen Colbert, En İyi Talk Show ödülünü kazandı. Colbert ve ekibi sahneye çıktığında seyirciler ayakta alkışladı ve Stephen! Stephen! tezahüratları yaptı.
The Penguin dizisinden Cristin Milioti, En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/Antoloji) seçildi.
Severance dizisinden Tramell Tillman, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama) ödülünü alarak bu dalda ödül kazanan ilk siyahi erkek oyuncu oldu. Aynı diziden Britt Lower ise En İyi Kadın Oyuncu (Drama) ödülünü aldı.
Komedi dalında Jean Smart (Hacks) En İyi Kadın Oyuncu, rol arkadaşı Hannah Einbinder ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
YAHUDİ AKTRİST'TEN FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI
Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da tepki gösterdiği konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)." sözleriyle tamamladı.
Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır" ifadelerini kullandı.
Yakasında, Gazze'de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda sinema sanatçısının katıldığı Artist4Ceasefire hareketinin broşunu da takan ünlü aktrist, Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için orada bulunan arkadaşları olduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirtti.
Einbinder, İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceklerini ve bunun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.
İŞTE 2025 EMMY ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR
En İyi Drama Dizisi
En İyi Komedi Dizisi
En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi
En İyi Reality Yarışma Programı
En İyi Talk Show
En İyi Senaryolu Çeşitlilik Programı
En İyi Çeşitlilik Özel Programı (Canlı)
Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu
Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu
Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Erkek Oyuncu
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Kadın Oyuncu
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu
Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu
Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Drama Dizisinde En İyi Senaryo
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Senaryo
Komedi Dizisinde En İyi Senaryo
Çeşitlilik Programında En İyi Senaryo
Komedi Dizisinde En İyi Yönetmen
Drama Dizisinde En İyi Yönetmen
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yönetmen