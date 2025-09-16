Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İzleyici kaybı, sadece Türkiye'nin sorunu değil

        İzleyici kaybı, sadece Türkiye'nin sorunu değil

        Sinema salonları, izleyicileri yeniden sinema salonlarına çekme adına 27 - 28 Eylül'de bilet fiyatlarında damping yapma kararı aldı. Küresel ölçekteki gişe rakamları, izleyici kaybının sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını gözler önüne seriyor

        Giriş: 16.09.2025 - 08:05 Güncelleme: 16.09.2025 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzleyici sayısındaki düşüş, sinema sektörünün kara yazgısı oldu. Haziran, temmuz ve ağustos ayları, sinema salonları için tam anlamıyla 'Kara yaz' oldu.

        İZLEYİCİ SAYILARININ DÜŞMESİNİN 3 ANA NEDENİ BULUNUYOR

        Yiyecek - içecek ve otopark maliyetlerinin de eklenmesi, sinema deneyimini oldukça pahalı bir hale getiriyor.

        Dijital platformlar, izleyicilere evlerinin konforunda, çok daha uygun fiyatlara sınırsız içerik seçeneği sunuyor. Yeni çıkan filmlerin vizyon sonrası kısa süre içinde bu platformlarda yer alması, izleyicilerin sinemaya gitme motivasyonunu düşürüyor. Birçok kişi, sevdiği filmi, masraf ederek sinema salonunda izlemek yerine, birkaç ay bekleyip platformunda izlemeyi tercih ediyor.

        Son dönemde gösterime giren filmlerin büyük bir kısmı, izleyicileri sinema salonlarına çekecek kadar güçlü ve iddialı yapımlar olmaktan uzak. Özellikle komedi filmlerinde tekrarlayan senaryolar, izleyicileri yeni yapımlar izleme heyecanından uzaklaştırıyor. Gişe kaygısıyla çekilen, yaratıcılıktan uzak filmler, izleyicilerin sinemaya olan ilgisini azaltıyor.

        İzleyici sayılarının bir hayli düşmesi, sinema sektörünü yeni arayışlara yönlendirdi. İzleyicileri sinema salonlarına yeniden çekme adına gerçekleştirilen o arayışların sonuçlarından biri de Türkiye Sinema Festivali 2025 oldu. Festivalin iki gününde; bilet fiyatları, 80 liraya indirilerek izleyicilerin sinema salonu deneyimini tazelemesi amaçlandı.

        İzleyicileri sinema salonlarına çekmenin yeniden mümkün olup - olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama görünen o ki bunun için öncelikle ilgi çekecek yapımların gösterime girmesi gerekecek. Bir hayli yükselen film çekme maliyetleri, gişede karşılanmadığı sürece yapımcıların oyun içinde ne kadar kalacağı sinema sektörünün başlıca sorusu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

        REKLAM

        Peki izleyici sayısındaki düşüş sorunu sadece bizim ülkemize özgü bir durum mudur?

        Değil...

        Aynı sorundan bütün dünya mustarip.

        PANDEMİDEN ÖNCEKİ 4 YILIN HASILATI

        ♦ 2016... 2.978.884.035 $

        ♦ 2017... 2.562.244.996 $

        ♦ 2018... 2.734.900.097 $

        ♦ 2019... 2.812.620.625 $

        1 Haziran - 14 Eylül arasında bütün dünyada gösterime giren filmlerin hasılatlarını karşılaştıracak olursak izleyici sayısının ne ölçüde düştüğü gözler önüne seriliyor.

        PANDEMİDEN SONRAKİ 4 YILIN HASILATI

        ♦ 2022... 1.924.001.036 $

        ♦ 2023... 2.650.185.532 $

        ♦ 2024... 2.665.121.073 $

        ♦ 2025... 2.132.009.547 $

        Konunun daha iyi anlaşılması adına şöyle bir hesap yapmak gerekirse; 2016'dan 2025'e olan süreçte küresel ölçekte bilet fiyatı ortalaması yaklaşık % 80 arttı. Buna göre; 2016'daki izleyici sayısına ulaşılmış olsaydı, 2025'in 1 Haziran - 14 Eylül arasındaki hasılatın yaklaşık olarak 4 milyar dolar olması gerekirdi.

        İzleyici sayısı açısından ele alırsak bütün dünyada; 2025'in 1 Haziran - 14 Eylül arasında yaklaşık 25 milyon daha az bilet kesildi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #sinema
        #gişe
        #film
        #dijital platformlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!