İzleyici kaybı, sadece Türkiye'nin sorunu değil

İzleyici sayısındaki düşüş, sinema sektörünün kara yazgısı oldu. Haziran, temmuz ve ağustos ayları, sinema salonları için tam anlamıyla 'Kara yaz' oldu.

İZLEYİCİ SAYILARININ DÜŞMESİNİN 3 ANA NEDENİ BULUNUYOR ♦ Yiyecek - içecek ve otopark maliyetlerinin de eklenmesi, sinema deneyimini oldukça pahalı bir hale getiriyor. ♦ Dijital platformlar, izleyicilere evlerinin konforunda, çok daha uygun fiyatlara sınırsız içerik seçeneği sunuyor. Yeni çıkan filmlerin vizyon sonrası kısa süre içinde bu platformlarda yer alması, izleyicilerin sinemaya gitme motivasyonunu düşürüyor. Birçok kişi, sevdiği filmi, masraf ederek sinema salonunda izlemek yerine, birkaç ay bekleyip platformunda izlemeyi tercih ediyor. ♦ Son dönemde gösterime giren filmlerin büyük bir kısmı, izleyicileri sinema salonlarına çekecek kadar güçlü ve iddialı yapımlar olmaktan uzak. Özellikle komedi filmlerinde tekrarlayan senaryolar, izleyicileri yeni yapımlar izleme heyecanından uzaklaştırıyor. Gişe kaygısıyla çekilen, yaratıcılıktan uzak filmler, izleyicilerin sinemaya olan ilgisini azaltıyor.

İzleyici sayılarının bir hayli düşmesi, sinema sektörünü yeni arayışlara yönlendirdi. İzleyicileri sinema salonlarına yeniden çekme adına gerçekleştirilen o arayışların sonuçlarından biri de Türkiye Sinema Festivali 2025 oldu. Festivalin iki gününde; bilet fiyatları, 80 liraya indirilerek izleyicilerin sinema salonu deneyimini tazelemesi amaçlandı.

İzleyicileri sinema salonlarına çekmenin yeniden mümkün olup - olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama görünen o ki bunun için öncelikle ilgi çekecek yapımların gösterime girmesi gerekecek. Bir hayli yükselen film çekme maliyetleri, gişede karşılanmadığı sürece yapımcıların oyun içinde ne kadar kalacağı sinema sektörünün başlıca sorusu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Peki izleyici sayısındaki düşüş sorunu sadece bizim ülkemize özgü bir durum mudur?

Değil...

Aynı sorundan bütün dünya mustarip.