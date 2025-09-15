Kartalkaya davasında savcılık duruşmaya 1 hafta kala mütalaasını mahkemeye sundu

NE OLMUŞTU?

21 Ocak 2025’te Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın kısa sürede yayılarak otelin çeşitli bölümlerini yoğun dumanla kapladı; misafirler ve personel tahliye edilirken bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapıldı; olayın kesin çıkış nedeni ve olası ihmallerin tespiti için adli ve idari soruşturma başlatıldı.