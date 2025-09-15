Habertürk
        Haberler Gündem Kartalkaya davasında savcılık duruşmaya 1 hafta kala mütalaasını mahkemeye sundu

        Kartalkaya davasında savcılık duruşmaya 1 hafta kala mütalaasını mahkemeye sundu

        Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada esas hakkında mütalaa hazırlandı. Savcılık, otel sahibi Halit Ergül ve 4 kişi için olası kastla öldürme, 35 kişi için de olası kastla yaralamadan ceza istedi

        Giriş: 15.09.2025 - 18:07 Güncelleme: 15.09.2025 - 19:09
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel7deki yangın faciasına ilişkin, savcılık 22 Eylül’de yapılacak ikinci duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

        Savcının mütalaasında tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak suçundan ceza talep edilirken, Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise ‘Bilinçli taksirle ' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

        NE OLMUŞTU?

        21 Ocak 2025’te Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın kısa sürede yayılarak otelin çeşitli bölümlerini yoğun dumanla kapladı; misafirler ve personel tahliye edilirken bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapıldı; olayın kesin çıkış nedeni ve olası ihmallerin tespiti için adli ve idari soruşturma başlatıldı.

