İkinci emeklilik nasıl olacak?

Son günlerde Otomatik Katılım Sistemi’nin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dönüştürülmesi ilgili bolca yorum ve haber okuyoruz. Bunlardan en çok heyecan uyandıranı ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin çalışanların Kıdem Tazminatı’nı içine alacağı iddia eden haberler. Tabi bir çok çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatına dokunulması çalışanları rahatsız ediyor. Peki işin gerçeği nedir?

OVP’DE NE DİYOR?

Önce haberlerin çıkış kaynağı olan Orta Vadeli Program’a bakalım. OVP’de TSS ile ilgili ayrıntı yok sadece program boyunca hayata geçirileceği belirtiliyor. Tam ifade şöyle: Otomatik Katılım Sistemi OKS’nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES kurulacaktır. Görüldüğü gibi ayrıntı yok. Ancak TES daha önce çok tartışılmış ve kıdem tazminatının da TES içine alınacağına dair haberler yapılmıştı. Anlaşılan OVP’deki ifade ve eski haberler birleştirilerek böyle bir kanıya varılmış. Ancak gerçekte yapılması planlanan asla böyle değil. Peki düzenleme nasıl olacak?

KIDEM TAZMİNATINA DOKUNULMAYACAK Öncelikle şunu belirtelim, ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ne de düzenleyici ve denetleyici kurumlarda kıdem tazminatının TES içine alınacağına dair bir düşünce yok. Kısa ve orta vadede de olacağa benzemiyor. Bunu çeşitli kamu kurumları ile görüştükten sonra yazdığımın altını çizmem gerekiyor. YÜZDE 1 DEVLET YÜZDE 2 İŞVEREN İkinci önemli konu şu anda Otomatik Katılım Sistemi'nde yüzde 3 olan çalışandan ne kesileceği. Konuyla ilgili hazırlanmış ve bakanlıklara sunulmuş taslakta mevcut OKS'de yüzde 3 olan çalışan katılım payının aynen korunacağı belirtiliyor. Yani değişikliğin çalışana ekstra maliyeti olmayacak. Aynı zamanda çalışanın maaşının yüzde 6'sının sistemde biriktirilmesi öngörülüyor. Peki geri kalan yüzde 3'ü kim ödeyecek? Hazırlanan ve yasalaşması mümkün görülen çalışmaya göre geri kalan yüzde 1'in devlet yüzde 2'nin işveren tarafından karşılanması öngörülüyor. Bu görüş hem bakanlıklar hem düzenleyici ve denetleyici kurumlarda var.