Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.372,04 %-0,10
        DOLAR 41,3486 %-0,02
        EURO 48,5196 %-0,14
        GRAM ALTIN 4.846,09 %0,01
        FAİZ 40,66 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 56,25 %0,20
        BITCOIN 115.546,00 %-0,27
        GBP/TRY 56,1096 %-0,03
        EUR/USD 1,1731 %-0,03
        BRENT 67,37 %0,57
        ÇEYREK ALTIN 7.923,36 %0,01
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İkinci emeklilik nasıl olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İkinci emeklilik nasıl olacak?

        Mevcut OKS'de yüzde 3 olan çalışan katılım payı korunacak. Çalışanın maaşının yüzde 6'sının sistemde biriktirilmesi düşünülüyor. Böylece geri kalan yüzde 1'in devlet yüzde 2'nin işveren tarafından karşılanması hem bakanlıklar hem düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ağır basan düşünce. Kıdem tazminatına dokunulması gündemde HİÇ yok. Gündeme gelmesi de MÜMKÜN görünmüyor. Şu anda OKS'de bulunan sistemden kolay çıkma hakkı kaldırılacak, çalışan ancak emekli olunca ikinci emekliğe de hak kazanacak. Ancak afet, eğitim, ev alma, askerlik gibi bazı konularda kısmi çekim hakkı getirilebilir. Fonlar BES'te olduğu gibi çalışan tarafından yönetilebilecek. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi

        Giriş: 15.09.2025 - 07:02 Güncelleme: 15.09.2025 - 07:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son günlerde Otomatik Katılım Sistemi’nin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dönüştürülmesi ilgili bolca yorum ve haber okuyoruz. Bunlardan en çok heyecan uyandıranı ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin çalışanların Kıdem Tazminatı’nı içine alacağı iddia eden haberler. Tabi bir çok çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatına dokunulması çalışanları rahatsız ediyor. Peki işin gerçeği nedir?

        OVP’DE NE DİYOR?

        Önce haberlerin çıkış kaynağı olan Orta Vadeli Program’a bakalım. OVP’de TSS ile ilgili ayrıntı yok sadece program boyunca hayata geçirileceği belirtiliyor. Tam ifade şöyle: Otomatik Katılım Sistemi OKS’nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES kurulacaktır. Görüldüğü gibi ayrıntı yok. Ancak TES daha önce çok tartışılmış ve kıdem tazminatının da TES içine alınacağına dair haberler yapılmıştı. Anlaşılan OVP’deki ifade ve eski haberler birleştirilerek böyle bir kanıya varılmış. Ancak gerçekte yapılması planlanan asla böyle değil. Peki düzenleme nasıl olacak?

        REKLAM

        KIDEM TAZMİNATINA DOKUNULMAYACAK

        Öncelikle şunu belirtelim, ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik ne Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ne de düzenleyici ve denetleyici kurumlarda kıdem tazminatının TES içine alınacağına dair bir düşünce yok. Kısa ve orta vadede de olacağa benzemiyor. Bunu çeşitli kamu kurumları ile görüştükten sonra yazdığımın altını çizmem gerekiyor.

        YÜZDE 1 DEVLET YÜZDE 2 İŞVEREN

        İkinci önemli konu şu anda Otomatik Katılım Sistemi’nde yüzde 3 olan çalışandan ne kesileceği. Konuyla ilgili hazırlanmış ve bakanlıklara sunulmuş taslakta mevcut OKS’de yüzde 3 olan çalışan katılım payının aynen korunacağı belirtiliyor. Yani değişikliğin çalışana ekstra maliyeti olmayacak.

        Aynı zamanda çalışanın maaşının yüzde 6’sının sistemde biriktirilmesi öngörülüyor. Peki geri kalan yüzde 3’ü kim ödeyecek? Hazırlanan ve yasalaşması mümkün görülen çalışmaya göre geri kalan yüzde 1’in devlet yüzde 2’nin işveren tarafından karşılanması öngörülüyor. Bu görüş hem bakanlıklar hem düzenleyici ve denetleyici kurumlarda var.

        ÇIKIŞ EMEKLİLİKLE BİRLİKTE

        Önemli bir soru da sistemden çıkış hakkı. Önemli bir değişiklik burada olacak. Çünkü anda OKS’de bulunan sistemden kolay çıkma hakkı kaldırılacak, çalışan ancak emekli olunca ikinci emeklike de hak kazanacak. Ancak afet, eğitim, ev alma, askerlik gibi bazı konularda kısmi çekim hakkı getirilebilir. Son olarak OVP’de OKS fonlarının BES’te olduğu gibi çalışan tarafından yönetilebileceği belirtiliyor. OKS eğer TES’e dönüşürse OVP’de yapılacağı söylenen bu düzenleme TES için de geçerli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım