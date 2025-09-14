Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Saat geç" dedi, cinayete kurban gitti! Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü! | Son dakika haberleri

        "Saat geç" dedi, cinayete kurban gitti! Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!

        Antalya'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda, restoran işleten Haluk Altın, saatin geç olduğunu söyleyerek iş yerine almadığı arkadaşı Ceyhun B. tarafından öldürüldü. Altın'ın, 1969-1977 yıllarında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 15:52 Güncelleme: 14.09.2025 - 17:02
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Antalya'da restoran işleten Haluk Altın (45), saatin geç olduğunu söyleyerek iş yerine almadığı arkadaşı Ceyhun B. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Altın'ın, 1969-1977 yıllarında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’taki bir restoranın önünde meydana geldi.

        Ceyhun B. kız arkadaşıyla beraber, önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait restorana geldi. Altın, Ceyhun B.'ye saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ceyhun B. ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ceyhan B., tabancayla Haluk Altın'a ateş etti.

        Altın'ın, 1969-1977 yıllarında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenildi

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ceyhun B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

        Polis merkezindeki ifadesinde Ceyhun B.’nin, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Altın'ı, saatin geç olduğu gerekçesiyle içeri almadığı için tabancayla vurup öldüren Ceyhun B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceyhun B., gazetecilerin ‘Aranızda husumet mi vardı’ sorusuna ‘Yoktu’, ‘Neden öldürdünüz’ sorusuna ise "Ben gerekli ifademi verdim" cevabını verdi.

        #Son dakika haberler
