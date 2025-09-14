12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!

- İki takım da 8'de 8 yaptı

Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükseldi.

A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i eleyen milliler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.