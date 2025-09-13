"Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya ait bir dronun Romanya hava sahasına girdiğini ve NATO hava sahasında 50 dakika kaldığını belirtti.

Zelenskiy, Romanya hava sahasına giren dron nedeniyle Romanya Hava Kuvvetlerine ait uçakların havalandığını duyurdu.

Mevcut verilere göre, dronun Romanya hava sahasından 10 kilometre kadar içeri girdiğini ifade eden Zelenskiy, durumun bir tesadüf ya da hata olamayacağını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Rus ordusu, dronlarının nereye doğru gittiğini ve ne kadar havada faaliyet gösterebileceğini biliyor. (Dronların) Rotaları her zaman hesaplanır." dedi.

Zelenskiy, ihlâlleri önlemek için önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade ederken, yaptırımların gerekliliğini işaret etti.

REKLAM

Rusya'ya ait dronların geçtiğimiz günlerde Polonya hava sahasını ihlâl ettiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın dronlarla Polonya hava sahasını ihlâl etmesi ne demek oluyor? İşte başlıyoruz." demişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise dün yaptığı açıklamada, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için "Doğu Nöbeti" isimli yeni bir misyonu duyurmuştu.