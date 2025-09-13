Ergin Ataman: Final oynarsam kazanarım!
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, pazar akşamı 21.00'de Almanya ile oynanacak EuroBasket 2025 finali öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
EuroBasket 2025'in finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman dev final öncesi basın toplantısında soruları cevapladı.
"OYUNCULARIM KUPAYI KAZANMAYA HAZIR"
"Kusursuz bir turnuva geçirdik şu ana kadar. İnanıyorum ki aynı tempo, aynı agresiflikle oynayacağız. Bizim için bir diğer final daha. Bu finale hazırız, Avrupa şampiyonluğunu almaya hazırız. Alman takımına saygı duyuyorum. Son Dünya Kupası'nın şampiyonu onlar, son 4-5 yıldır beraber en yüksek seviyede oynuyorlar. Hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularım yüzde 100 olarak maça ve kupayı kazanmaya hazır."
"BU TURNUVADA BÜYÜK MAÇLAR OYNADIK"
"En büyük avantajımız finalde; şu ana kadar büyük takımlara karşı büyük maçlar oynadık. Letonya, Sırbistan, Yunanistan... Her maça aynı stratejiyle çıktık. Bunu yarın da uygulayacağız. Herhangi özel bir hazırlığımız olmayacak. İnanıyorum ki bu avantajımız olacak."
"ŞU AN ALMANYA'DAN DAHA İYİYİZ"
"Almanlar'ın kapasitesini, kalitesini son Dünya Kupası'nda gördük. Kazandılar. Çok iyi oyuncuları var, uzun süredir birlikte oynuyorlar. Bu turnuvada da namağluplar. İnanıyorum ki benim takımım şu an çok daha iyi durumda, daha hazır. Hazırlık kampında kapasitemizi anladık. Herhangi bir takımı kendimizden çok önemsememiz gerektiğini anladık, Yunanistan, Sırbistan, Almanya... Ancak bu bir spor. Bazen günlük performanslar çok önemlidir. Bizim takımımız, Almanya ile aynı seviyede. Her maç iyi basketbol oynayacak kapasitede."
"HAKEMLER ETKİ ETMESİN"
"Bu EuroBasket finali. ABD dahil dünyanın 100'den fazla ülkesinden yayınlanacak. Biz hazırız, konsantreyiz. Bu basketbol. Oyuncular da hakemler de hata yapabilir. Umarım oyuncularım az hata yapar. Hakemler de az hata yapar. Hakemlerin kim olacağını önemsemiyoruz. Turnuvanın en iyi iki takımı oynayacak yarın, umarım hakem etkisi olmadan iyi olan takım kazanır."
"BEN FİNAL OYNARSAM KAZANIRIM"
"Türkiye, tarihinde 3. kez final oynayacak. Fenerbahçe Beko bu yıl EuroLeague'i kazandı. Türk basketbolu hakkında ne düşünüyorsunuz?"
- Ergin Ataman: "Türk basketbolu için çok önemli. Türk kulüpleri, son 10 yılda Avrupa kupalarında önemli başarılar kazandı. Ne yazık ki A Milli Takım, 2001 ve 2010'dan sonra önemli bir başarı kazanamadı. Bence yarın farklı olacak. 2 final oynadık, kaybettik. Ben final kaybetmeyi sevmem. Final oynarsam kazanırım."
"SON 10 YILIN EN İYİ KOÇU BENİM"
"Tüm insanlar, her gün bir şeyler öğrenir. Bu benim için de geçerli. Her takımdan, her gün bir şeyler öğrenirim. Ego diyebilirsin, realite diyebilirsin ama Avrupa'da son 10 yılın en iyi koçu benim. Hangi takımı çalıştırdığımın önemi yok. Ben aynı işi yaparım, Efes, Panathinaikos, Galatasaray... Hep Avrupa kupası kazandım. Şimdi hepsi benim oyuncum. Benim için tek fark, kulüplerde İngilizce, milli takımda Türkçe konuşuyorum. Beni için daha kolay. İngilizcem o kadar iyi değil..."
"EN BÜYÜK ÖDÜL, TÜRK HALKININ MUTLULUĞU"
"Devletimiz, Bakanlığımız basketbola çok önem veriyor. Cumhurbaşkanımız her maç öncesi, sonrası bizi aradı. Madalya istediğini hep söyledi. Maçlardan sonra bizi kutladı. Türkiye sportif anlamda maddi olarak çok ciddi yatırım yapıyor. Popüler spor dallarına bu tip sonuçlar çok az alınıyor. Son yıllarda bir tek kadın voleybol takımımız iyi sonuçlar alıyor. Erkek basketbol takımının da bu başarısı bizim için çok önemli. Bizim takımımızın bir beklentisi yok. Bizim için en büyük mutluluk, Türk halkının mutluluğudur. En büyük ödül budur. İnşallah yarın Türk halkına bunu armağan etmek istiyoruz."
"BİZ RAHATIZ, MUTLUYUZ"
"Bizim için değil Almanlar için de çok zor maç olacak. Hepimiz için yarı finalden 48 saat sonra final oynamak zor ancak takvim böyle. Biz rahatız, mutluyuz. Yunanistan, en iyi takımlardan biriydi ve en büyük yıldızlardan birine sahipti belki de... Bu sabahtan itibaren finale odaklanmaya ve çalışmaya başladık."
"İNŞALLAH YARIN KUPAYI KUTLAYACAĞIZ"
"Şu anda Türkiye'de yeniden 12 Dev Adam heyecanını en üst seviyeye çekmiş durumdayız. Final oynayarak, çeyrek ve yarı finaldeki galibiyetlerle... Şimdi de bir final. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Türk halkı zaten gurur duyuyor bu takımla. İnşallah yarın bu coşkuyla kupayı kutlayacağız."