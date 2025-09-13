Beşiktaş - Başakşehir maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor
STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Alper Akarsu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Beşiktaş: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Crespo, Yusuf, Brnic, Shomurodov.
Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
SERGEN YALÇIN DOLMABAHÇE'DE
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.
Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.
Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.