Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!

Yıl 1991... Tarih yaprakları 27 Haziran’ı gösteriyordu. Kadıköy’ün ünlü Bağdat Caddesi’nde siren sesleri yankılanıyordu. İtfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edildi. İhbara göre bir evde yangın çıkmıştı.

Belirtilen adrese ulaşan ekipler, apartmanın 4 numaralı dairesinde çıkan yangına hemen müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Dairenin içine giren ekipler, bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapı kırılarak içeri girildiğinde ise korkunç bir manzara ortaya çıktı. Yatakta vahşice öldürülmüş bir kadın cesedi bulunuyordu.

DELİK DEŞİK EDİLMİŞ

Olay yerine kısa sürede ilçe polis ekipleri de ulaştı. Yangının çıktığı dairede 43 yaşındaki, yalnız yaşayan Serap Hanım oturuyordu. Genç kadın, 17 yıl önce Paris’te meydana gelen uçak kazasında eşini kaybetmişti. Ancak bu kez kendisi, kan donduran bir cinayete kurban gitmişti. İlk bulgular, olayın bir cinayet olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyordu. Durum derhal İstanbul Cinayet Masası ekiplerine bildirildi.

CİNAYET MASASI ÇALIŞMAYA BAŞLADI

O dönemde Cinayet Masası’nın tahkikat bölümünde görev yapan deneyimli mukayyit, emekli polis memuru Adnan İlhan, olayı hâlâ net bir şekilde hatırladığını belirterek şunları söyledi: “Yangın söndürüldüğünde bir kadın cesedi bulununca bizim ekipler hemen anons edildi. Olay yerine o gün nöbetçi olan ekip arkadaşlarımız gitti. O dönemlerde cep telefonu yoktu, telsizden çok konuşulurdu. Telefon görüşmelerimiz ise sabit hatlardan yapılırdı. Arkadaşlarımız olay yerinde hemen çalışmaya başladı.”

BÖYLE DEHŞET GÖRÜLMEDİ Olay yerine ulaşan Cinayet Masası dedektifleri hemen çalışmalara başladı. Cesedi inceleyen ekipler gördükleri manzara karşısında dehşete kapıldı. Genç kadının defalarca bıçaklandığı, hatta cinsel organının da kesildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, genç kadının 3-4 gün önce öldürüldüğü, yangının ise cinayeti örtbas etmek amacıyla çıkarıldığı anlaşıldı. Serap Hanım’ın öldürüldüğü odanın kapısının dışarıdan kilitlendiği tespit edildi. Peki, genç kadını kim öldürmüştü? Bu vahşetin nedeni ne olabilirdi? Bir ilişki sonucu mu işlenmişti, yoksa bir gasp ya da hırsızlık olayı mı söz konusuydu? Tüm bu soruların cevabı, Cinayet Masası’nın titiz çalışmalarıyla ortaya çıkarılacaktı. KOMŞULARIN BİLGİSİNE BAŞVURULDU Dedektifler hemen genç kadının hayatını mercek altına aldı. Serap Hanım kimdi? Bir ilişkisi ya da sevgilisi var mıydı? Yapılan araştırmalarda, Serap Hanım’ın eşinin 3 Mart 1974 günü, yani tam 17 yıl önce Paris’te düşen uçakta hayatını kaybettiği öğrenildi. 347 kişinin yaşamını yitirdiği bu facia, o güne dek dünya havacılık tarihinin en büyük uçak kazası olarak kayıtlara geçmişti. Komşuları ise dedektiflere, Serap Hanım’ın pek kimseyle görüşmediğini, sadece ara sıra yeğenlerinin ziyarete geldiğini, kendisini de birkaç gündür görmediklerini anlattı.

Apartmanın en alt katında oturan kapıcının bilgisine de başvuruldu. Kapıcı, Cinayet Masası dedektiflerine, Serap Hanım'ın evine Kurban Bayramı'nın birinci günü temizlik için gittiğini, evde kimseyi bulamayınca kapıyı çekip çıktığını söyledi. Ancak bu ifade dedektiflerin dikkatini çekti. Emekli polis memuru Adnan İlhan, o anı şöyle anlattı: "Kapıcı aslında farkında olmadan arkadaşlarımıza çok önemli bir ipucu verdi. Onun temizlik için eve gittiği tarih, yani Kurban Bayramı'nın birinci günü, cesedin bulunmasından tam 4 gün öncesine denk geliyordu. Zaten maktulün de yaklaşık 4 gün önce öldürüldüğü tespit edilmişti. Bu durumda kapıcı bizim bir numaralı şüphelimiz haline geldi." YANGINDAN ÖNCE ELEKTRONİK EŞYALARIN ALIMI Kapıcı gözaltına alındı ve sorguya alındığında bu kez ifadesini değiştirdi. Daha önce eve tek başına temizlik için gittiğini söyleyen kapıcı, bu defa eşiyle birlikte gittiğini, temizlikten sonra kapıyı kilitlemeden çıktığını iddia etti. Deneyimli dedektiflerin bina çevresinde yaptığı sokak çalışması önemli bir sonuca ulaştı. Emekli polis memuru Adnan İlhan, o anı şöyle aktardı: "Arkadaşlarımız çok kritik bir bilgiye ulaştı. Yangından önce televizyon, video gibi bazı elektronik eşyaların kapıcı tarafından alındığını söylediler. Yapılan aramada bu eşyalar kazan dairesinde saklanmış halde bulundu. Bunun üzerine kapıcı ve eşi gözaltına alınarak şubemize getirildi."

CİNAYET AMİRİ AÇIKLAMA YAPTI Türkiye gündemi bu kadın cinayetiyle sarsılmıştı. Üstelik o dönemde yalnızca bu genç kadın değil, İstanbul genelinde peş peşe kadın cinayetleri işlenmişti. Cinayetlerin ardı ardına gelmesi üzerine güvenlik güçleri yoğun bir çaba sarf ediyordu. Kamuoyunun kadın cinayetleri nedeniyle büyük bir endişe yaşadığı günlerde, dönemin Cinayet Masası Amiri Celal Zengin de önemli bir açıklama yaptı. Zengin, özellikle yalnız yaşayan kişilere yönelik saldırıların arttığını doğrulayarak şunları söyledi: "İstanbul'a öteki şehirlerden gelen ve işsiz kalan kişiler son zamanlarda yaşlı, savunmasız ve yalnız yaşayan insanları hedef alarak saldırı yoluyla soyuyorlar. Diğer senelere bakıldığı zaman bu tür cinayetlere çok sık rastlanmıyordu. Büyükşehirde yaşamanın verdiği stres, işsizlik ve akli denge bozukluğu, iki bilezik, bir kolye için cinayet işlettiriyor. Bazı cinayetleri gerçekleştirenleri yakaladık. Çalışmalarımız titizlikle devam ediyor." ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ Celal Zengin'in açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Cinayet Masası'nda da hummalı bir çalışma yürütülüyordu. Gözaltına alınan kapıcı ve eşi ayrı nezarethanelere konuldu. Tahkikatı ekip arkadaşlarıyla birlikte yürüten cinayet uzmanı, emekli polis memuru Adnan İlhan o günleri şöyle anlattı: "O dönemlerde itiraflar çok önemliydi. Çapraz sorguda kapıcı cinayeti itiraf etti. Yapılan araştırmalarda, karısının olaydan haberinin olmadığı ortaya çıktı. Basının olaya ilgisi büyüktü. Bizim dönemimizde şüpheliler basın açıklamalarında kamuoyu önüne çıkarılırdı ve çoğu kez suçlarını orada da itiraf ederlerdi."

KARISI BASIN AÇIKLAMASINDA DUYDU Emekli polis memuru Adnan İlhan, olayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı şöyle anlattı: “Bütün basın mensubu arkadaşlar bu olayı yakından takip ediyordu. Biz de şubede kapıcı ile karısını basın açıklaması için binanın girişine çıkardık. Kapıcı, cinayeti tüm basın mensuplarının önünde itiraf etti. Karısı ise kocasının katil olduğunu ilk kez orada öğrendi. Büyük bir öfkeyle ‘Sapık herif, bizi mahvettin!’ diyerek kocasına saldırdı. Tabii hemen araya girdik. O anları da basın mensupları kameralarıyla kaydetti.” KAN DONDURAN İFADE Katil zanlısı kapıcı, cinayeti itiraf etti. Kısa sürede çözüme kavuşan bu olayla ilgili verdiği ifade ise kan dondurdu. Zanlı, ifadesinde cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı. Genç kadını mücevherleri için öldürdüğünü söyleyen katil zanlısı, dehşetin ayrıntılarını şu sözlerle dile getirdi: “Arife günü Serap hanımın evinde temizlik yapıyordum. Salonda televizyon seyrederken, yaptığım işe durmadan karışıp emirler veriyordu. Sinirlendim arkasından yaklaşarak elektrik süpürgesinin sopasıyla başına vurarak yere düşürdüm.”