En sevdiği diziyi tekrar tekrar izleyenler dikkat: Son araştırmalara göre bunun psikoloji ile bağlantısı açıklandı!
Her izlediğinizde aynı heyecanı hissettiğiniz diziler var mı? Bilim insanları, insanların sevdiği dizileri tekrar tekrar izlemesinin sadece nostaljiyle ilgili olmadığını söylüyor. Yeni araştırmalara göre bu davranış, psikolojik açıdan önemli bir ihtiyaçla doğrudan bağlantılı. İşte detaylar!
Pek çok kişi, boş zamanlarında yeni bir dizi aramak yerine daha önce izlediği yapımları tekrar açmayı tercih ediyor. Aynı sahneleri, karakterleri ve diyalogları yeniden görmek kulağa sıkıcı gelse de aslında bu davranışın arkasında güçlü psikolojik nedenler bulunuyor. Son araştırmalar, tekrar tekrar izleme alışkanlığının bilinçaltında bir tür rahatlama ve güven duygusuna hizmet ettiğini ortaya koyuyor...
KONFOR VE GÜVEN HİSSİ
İnsan beyni, belirsizlikten hoşlanmayan bir yapıya sahip. Daha önce izlenen bir diziyi yeniden açmak, izleyicide sürprizlere kapalı, tamamen kontrol edilebilir bir deneyim sunuyor.
Karakterlerin ne yapacağını bilmek, final sahnesini hatırlamak ya da sevilen bir repliğin tekrarını duymak kişiye güven hissi veriyor. Bu da özellikle stresli veya belirsizliklerle dolu dönemlerde tercih edilen bir yöntem haline geliyor.
DUYGUSAL BAĞ KURMA İHTİYACI
Sevilen diziler, karakterleriyle ve hikâyesiyle izleyiciye bir aidiyet duygusu veriyor. Araştırmalara göre, insanlar tekrar izledikleri dizilerle adeta eski dostlarını ziyaret ediyormuş gibi bir yakınlık kuruyor.
Bu duygusal bağ, kişinin yalnızlık hissini azaltıyor ve sosyal ihtiyaçlarını bir nebze karşılıyor. Özellikle pandemi dönemi sonrası bu davranışın arttığı gözlemlendi.
PSİKOLOGLAR NE DİYOR?
Psikologlar, bu alışkanlığın zararlı olmadığını, aksine kişinin duygusal düzenlenme becerilerini destekleyebileceğini belirtiyor.
Ancak tamamen yeni deneyimlerden kaçınma noktasına gelindiyse, bu durumun sosyal hayata ve kişisel gelişime olumsuz yansıyabileceği uyarısı yapılıyor. Dengeli bir şekilde hem yeni yapımlara şans vermek hem de sevilen dizilere dönmek en sağlıklı yol olarak görülüyor.
Fotoğraf kaynak: IMDb