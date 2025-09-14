İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler milli ara dönüşü yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanmayı hedefliyor. Trabzonspor ise bu maçla birlikte galibiyet serisini yeniden başlatmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli ara öncesinde ligdeki Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı.
Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısında çıkacak.
Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.
5 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.
Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak.
MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Kocaelispor maçlarının başlama saatinde değişikliğe gitti.
Dün TFF'den yapılan açıklamada, yarın saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Kocaelispor müsabakalarının başlama saatinin A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aynı gün saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası finali ile çakışmaması adına değiştirildiği belirtildi.
EN GOLCÜ ONUACHU
Trabzonspor'un mücadelesinde gol bakımından en güvendiği isim, Paul Onuachu olacak.
Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçta 2 gol attı.
Karadeniz ekibinin ilk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 yendiği, dördüncü haftada ise yine sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda birer gol kaydeden Onuachu, ilk 4 haftada atılan 4 golün 2'sini kaydetti.
Onuachu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği bordo-mavililerde, ligde 21 maçta 15 golle takımının en golcü oyuncusu olmuştu.
İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i:
Ederson
Mert Müldür
Skriniar
Oosterwolde
Archie Brown
İsmail Yüksek
Fred
Asensio
İrfan Can
Kerem