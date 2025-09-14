Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i! - Trabzonspor Haberleri

        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler milli ara dönüşü yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanmayı hedefliyor. Trabzonspor ise bu maçla birlikte galibiyet serisini yeniden başlatmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.09.2025 - 09:43 Güncelleme: 14.09.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.

        Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli ara öncesinde ligdeki Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı.

        Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısında çıkacak.

        Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

        2

        5 EKSİK

        Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.

        Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak.

        3

        MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Kocaelispor maçlarının başlama saatinde değişikliğe gitti.

        Dün TFF'den yapılan açıklamada, yarın saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Kocaelispor müsabakalarının başlama saatinin A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aynı gün saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası finali ile çakışmaması adına değiştirildiği belirtildi.

        4

        EN GOLCÜ ONUACHU

        Trabzonspor'un mücadelesinde gol bakımından en güvendiği isim, Paul Onuachu olacak.

        Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçta 2 gol attı.

        Karadeniz ekibinin ilk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 yendiği, dördüncü haftada ise yine sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda birer gol kaydeden Onuachu, ilk 4 haftada atılan 4 golün 2'sini kaydetti.

        Onuachu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği bordo-mavililerde, ligde 21 maçta 15 golle takımının en golcü oyuncusu olmuştu.

        5

        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i:

        6

        Ederson

        7

        Mert Müldür

        8

        Skriniar

        9

        Oosterwolde

        10

        Archie Brown

        11

        İsmail Yüksek

        12

        Fred

        13

        Asensio

        14

        İrfan Can

        15

        Kerem

        16

        En-Nesyri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!