        Son dakika hava durumu: Yağış çok az, rüzgar etkili! | Son dakika haberleri

        Yağış çok az, rüzgar etkili!

        Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre bugün sadece Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Marmara'da ise kuvvetli rüzgarın etkili olması öngörülüyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 09:03 Güncelleme: 14.09.2025 - 09:03
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 24°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: DHA

        #son dakika
        #hava durumu
