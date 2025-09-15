Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor | Dış Haberler

        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kellogg, Rusya'nın aslında savaşı kaybettiğini ifade ederken "Kimsenin Rus ordusundan korkması gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 23:51 Güncelleme: 15.09.2025 - 23:58
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, 21. Yalta Avrupa Stratejisi Konferası'nda açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan Kellogg, Rus ordusunun savaşı kazanmadığını ifade ederek "Eğer Putin kazanıyor olsaydı Kiev'de, Dnipro Nehri'nin batısında, Odesa'da olurdu. Eğer kazansaydı hükümeti değiştirirdi. Rusya esasen savaşı kaybediyor." dedi.

        Kellogg, Rusya'nın bazı ilerlemeler kaydetmiş olabileceğini ancak bunların metrelerle ifade edildiğini belirtirken, Rus ordusunun ağır kayıplar verdiğini işaret etti.

        Kellogg, yaralı ve hayatını kaybeden Rus askeri sayısının 1 milyonu aştığına dikkat çekerek, bu sayıların II. Dünya Savaşı seviyesinde olduğunu söyledi.

        Rusya'nın Soğuk Savaş'taki Sovyetler Birliği ile aynı olmadığını ifade eden Ukrayna Özel Temsilcisi "Bu farklı bir Rusya. Büyük laflar ediyorlar ancak Avrupa ayağa kalkıyor. Putin'in yerinde olsaydım epey kaygılanırdım." dedi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlardan bahsettiğini belirten Kellogg; ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'nın da nükleer güce sahip olduğunu dile getirdi.

        Rus ordusunun gücüne de değinen Kellogg "Kimsenin Rus ordusundan korkması gerektiğini düşünmüyorum. Berlin'e ya da başka bir yere yürüyecek kapasiteleri olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

        Dronların modern savaştaki yerini de vurgulayan Kellogg "Zırhlı araçlar artık güvende değil çünkü dronlar bunu değiştirdi." dedi.

