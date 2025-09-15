Habertürk
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı: Doğru zaman değildi

        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı: Doğru zaman değildi

        Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Filipe Luis, Fenerbahçe'den teklif geldiğini ve doğru zaman olmadığı için bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

        Giriş: 15.09.2025 - 20:20 Güncelleme: 15.09.2025 - 20:23
        Brezilya temsilcisi Flamengo'nun teknik direktörlüğünü yapan Filipe Luis, Fenerbahçe'den teklif geldiğini doğruladı.

        "DOĞRU ZAMAN DEĞİLDİ"

        40 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlileri reddetme nedenini ise "Doğru zaman değildi" sözleriyle açıkladı.

        Sözlerine devam eden Sambacı teknik adam, "Diğer kulüpler benimle ilgilendiğinde mutlu oluyorum çünkü yaptığınız işin takdir edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru zaman değildi...

        "HEDEFİMİ BİLİYORUM"

        Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim, hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

        ALİ KOÇ: FILIPE LUIS HARİKALAR YARATIYOR

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Filipe Luis'le ilgili, "Filipe Luis, Flamengo'da harikalar yaratıyor. O da bizi çok istedi ama 'Aralıkta konuşabiliriz" şeklinde konuşmuştu.

        Eylül 2024'ten beri Flamengo'yu yöneten Filipe Luis, 65 maçta 2.23 puan ortalaması tutturdu.

