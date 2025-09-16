Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyi, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.