Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklık, 2-4 derece düşüyor. Kuzey Ege'de ise rüzgarın hızı saatte 50 km'yi buluyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyi, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 29, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 28, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 34, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 35, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 30, Öğleden sonra doğusunun iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 33, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 32, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BOLU: 25, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AMASYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
RİZE: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ERZURUM: 25, Az bulutlu ve açık
KARS: 24, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık
VAN: 26, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık