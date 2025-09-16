Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının bir depremzededen istenen rüşvet sonrası açıldığı iddia edildi.

AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmanın, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki evi yıkıldıktan sonra ilçeye dönen bir depremzedenin şikayeti üzerine başladığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvuru sonrası yaptığı çalışmada, depremzede A.O'nun Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile boş bir araziye kafe açmak için talepte bulunduğunu ve onay aldığını belirledi

Depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.

Fotoğraf: DHA